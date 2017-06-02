Создан искусственный интеллект для «игры со шрифтами»

Дизайнер Джек Цяо (Jack Qiao) разработал сайт, который помогает дизайнерам выбрать сочетание шрифтов для своего проекта. Fontjoy действует на основе машинного обучения.

Пользователь создает случайную комбинацию из подходящих для заголовка, подзаголовка и основного текста шрифтов. При этом можно указать, насколько они должны быть похожи друг на друга, или конкретный образец, на основе которого будут подобраны остальные.

«При поиске подходящих шрифтов возникает парадокс: они должны контрастировать друг с другом, но и обладать определенным сходством. Похожие шрифты вызывают дискомфорт, однако и сильно отличающиеся тоже выглядят плохо», — объясняет Цяо в описании проекта на GitHub.

Нейросеть Цяо выделяет ключевые признаки образца и находит другие варианты с такими же характеристиками. При сравнении учитываются не только наклон и засечки, но и более абстрактные параметры, вроде кернинга или разборчивости. Всего в базе Fontjoy около двух тысяч шрифтов.