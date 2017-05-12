Microsoft показала редизайн Windows 10

Корпорация Microsoft в рамках конференции для разработчиков Build 2017 в Сиэтле анонсировала следующее крупное обновление Windows 10. Также был представлен новый дизайн системы, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Обновление получило название Fall Creators Update и выйдет осенью. Внешний вид ОС и системных приложений будет изменен в соответствии с новой концепцией под названием Fluent Design System. В его основе лежит использование различных эффектов переходов и новые анимации.

Вместе с этим компания представила несколько новых программ и сервисов. Одн из них — редактор Story Remix — создает на основе искусственного интеллекта ролики из фотографий и видео пользователя. Кроме того, представлен интерфейс Timeline, который показывает, над чем работал пользователь, и возвращает его к ранее открытым файлам, программам и сайтам. Выполнен он в виде временной шкалы. Новая функция Clipboard позволяет настроить синхронизацию контента между любым смартфоном или планшетом с ПК.

Microsoft анонсировала появление новых программ в магазине Windows Store от сторонних разработчиков. К примеру, полностью функциональный iTunes с поддержкой Apple Music и iTunes Store появится на площадке до конца года.

В начале мая Microsoft представила новую Windows 10 S. Система имеет ограниченную функциональность, и приложения для нее будут запускаться только из официального магазина приложений Windows Store. Она будет устанавливаться на бюджетные ноутбуки и является конкурентом Chrome OS.