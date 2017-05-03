Microsoft запретила менять стандартный браузер в новой Windows

Компания Microsoft запретила пользователям менять браузер по умолчанию в Windows 10 S. Об этом говорится в разделе FAQ, посвященном новой версии ОС.

На странице указано, что обладатели устройств под управлением Windows 10 S не смогут поменять Edge в качестве браузера по умолчанию. Таким образом, даже если пользователь скачает любой сторонний браузер, все ссылки из писем на электронную почту и других сервисов будут открываться в стандартном Microsoft Edge.

При этом пользователи не смогут изменить поисковую систему. Когда юзер напишет запрос в адресной строке, он автоматически будет перенаправлен на поисковик Bing. К подобным мерам также прибегает Google в своей системе Chrome OS и запрещает менять браузер, однако компания все же позволяет изменить стандартный поисковик.

Новая Windows 10 S была представлена во вторник, 2 мая. Система имеет ограниченную функциональность и приложения для нее будут запускаться только из официального магазина приложений Windows Store. Она будет устанавливаться на бюджетные ноутбуки и является конкурентом Chrome OS.