Британка написала кровавый роман и задушила проволокой подростка-аутиста

Уроженка Великобритании Джемма Лилли осуждена на пожизненное заключение в Австралии за убийство 18-летнего юноши-аутиста Аарона Пажича. Перед преступлением она написала роман, в котором в красках представила страдания жертвы серийного убийцы, сообщает Mirror в среду, 28 февраля.

26-летняя Лилли сначала душила свою жертву проволокой, а после того, как та порвалась, нанесла Пажичу три удара ножом. Тело юноши она закопала в саду своего дома.

Суд также приговорил к пожизненному заключению сообщницу Лилли, ее 43-летнюю сожительницу Труди Ленон. Женщина помогла британке заманить Пажича в дом и совершить преступление.

Отмечается, что неизданный роман Лилли под названием «Игровая зона» был посвящен женщине, у которой была мечта всей жизни — убить кого-нибудь. Родственники женщины рассказали, что она мечтала стать известной писательницей в жанре ужасов. «В детстве она была одержима серийными убийцами, но она говорила, что она так сбрасывает напряжение», — поведала мачеха Лилли.

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