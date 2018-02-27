Звезда «Династии» отлупила бойфренда и дала бой полиции

Американская актриса Хизер Локлир задержана полицией Лос-Анджелеса за бытовое насилие. Артистка подралась со своим бойфрендом и оказала сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, пишет BBC News.

Полицию вызвал брат 56-летней Локлир. Прибывшие на место происшествия сотрудники с трудом смогли усадить ее в патрульный автомобиль. По их словам, актриса вела себя крайне агрессивно и враждебно. У ее бойфренда обнаружили травму, однако он отказался обращаться за помощью к медикам.

Локлир отпустили под залог в 20 тысяч долларов. Ей приказали явиться в суд 13 марта.

Хизер Локлир — шестикратный номинант на кинопремию «Золотой глобус». Она известна по ролям в сериалах «Династия», «Мелроуз Плейс», «Ти Джей Хукер» и «Спин Сити». Она также сыграла в «Очень страшном кино 5», «Ханне Монтане», «Красотках в Кливленде», «Правилах совместной жизни», «Юристах Бостона» и ситкоме «Два с половиной человека».

23 февраля сообщалось, что голливудский актер Чеви Чейз устроил погоню на автомобиле за группой молодых людей, после чего попытался вытащить одного из них из машины, но был побит.

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