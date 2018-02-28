Россиянин создал 12-метровую копию Путина в кимоно

Студент Тюменского индустриального университета Ярослав Попов при помощи дополненной реальности создал 12-метровую 3D-модель президента России Владимира Путина, которую можно увидеть через специальное приложение для смартфона. Об этом сообщает издание «Тюменская линия».

Найти виртуального главу государства можно около Центра олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо», к дню рождения которого и был приурочен выпуск модели.

Чтобы в деталях рассмотреть президента, жителям и гостям Тюмени необходимо скачать приложение «Фото с Путиным» (доступно для iOS и Android), а затем навести смартфон на специальную метку возле спортивного комплекса. Пользователи программы также смогут сделать снимок с семиметровой копией российского президента, говорится в описании сервиса.

В середине февраля программист Абхишек Сингх воплотил культовую сцену из фильма «Звонок» при помощи дополненной реальности и игрового движка Unity. Мужчине буквально удалось вытащить из телевизора проклятую девочку Самару.

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