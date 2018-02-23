Программист вытащил из телевизора проклятую девочку из «Звонка»

Проклятую девочку Самару из франшизы «Звонок» удалось вытащить из телевизора при помощи дополненной реальности. Программист Абхишек Сингх воплотил культовую сцену из хоррора при помощи игрового движка Unity и выложил видео своего творения на YouTube.

На записи виден большой телевизор с кадрами из «Звонка». Затем из него вылезает Самара, которая начинает преследовать оператора по квартире.

В январе 2017-го кинокомпания Paramount Pictures разыграла посетителей нью-йоркского магазина бытовой техники, спрятав актрису, загримированную под Самару, за одним из телевизоров.

Первый фильм серии «Звонок» в 1998 году снял Хидэо Наката. По ленте было создано множество ремейков. Последний, «Звонки» Хавьера Гутьерреса, вышел в феврале 2017 года.

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