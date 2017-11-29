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Проклятую девочку из «Звонка» задержали за поездку на угнанной машине

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Дэйви Чейз
Дэйви Чейз

Американская актриса Дэйви Чейз, сыгравшая проклятую девочку Самару в хорроре «Звонок», попала в полицию. Артистку задержали за то, что она находилась в украденном автомобиле BMW, передает портал TMZ.

Отмечается, что актрису обвинили в вождении машины без разрешения владельца, что является уголовным преступлением. Однако источники портала в правоохранительных органах заявили, что Чейз находилась на пассажирском сидении. Водителю угнанного автомобиля предъявлено такое же обвинение.

Инцидент произошел в Голливуде. Артистку заключили под стражу, ей установили залог в 25 тысяч долларов.

27-летняя Дэйви Чейз также снялась в сиквеле «Звонка», фильмах «Донни Дарко», «С. Дарко» и сериале «Зачарованные». Помимо этого, актриса озвучила девочку Лило в мультфильме «Лило и Стич» и одноименном мультсериале.

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