Девочку из хоррора «Звонок» спрятали за телевизор в магазине техники

Видео: Paramount Pictures / YouTube

Кинокомпания Paramount Pictures разыграла посетителей нью-йоркского магазина бытовой техники, спрятав актрису, загримированную под проклятую девочку из серии фильмов ужасов «Звонок», за одним из телевизоров. Видеозапись пранка опубликована на YouTube-канале студии.

1 февраля 2017 года на экраны выйдет фильм «Звонки» — приквел хоррора «Звонок 2». Режиссером выступил Ф. Хавьер Гутьеррес. Действие в картине разворачивается за 30 лет до событий, показанных в первой части. Создатели расскажут о детстве главного антагониста серии, девочки Самары Морган, а также о происхождении таинственной видеокассеты, после просмотра которой умирали люди.

«Звонки» — приквел дилогии, части которой вышли в 2002-м и 2005 году. Режиссером первой картины выступил Гор Вербински, второй — Хидэо Наката. В центре сюжета — журналистка, самостоятельно расследующая серию убийств подростков в небольшом американском городке. Выясняется, что виновником их гибели стал призрак девочки. Главную роль в обеих лентах сыграла Наоми Уоттс.

Дилогия, в свою очередь, — ремейк японского триллера «Звонок» и его продолжения, вышедших в 1998 и 1999 годах.