Глава BIOCAD инвестировал в технологии виртуальной и дополненной реальности

Генеральный директор биотехнологической компании BIOCAD Дмитрий Морозов вошел в состав учредителей ООО «Модум Лаб», инвестировав на начальном этапе проекта 40 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении BIOCAD.

Специализация новой компании — разработка аналитических и образовательных бизнес-продуктов для устройств виртуальной и дополненной реальности.

Помимо Дмитрия Морозова, чья доля в уставном капитале компании составила 39 процентов, в состав учредителей вошла команда разработчиков-первопроходцев в VR/AR (технологии виртуальной и дополненной реальности) сфере во главе с Дмитрием Кирилловым. Предприниматель и разработчики объединили усилия для создания прорывных решений, которые способны помочь бизнесу в оптимизации внутренних бизнес-процессов и запуске платформ корпоративного образования.

«Современный бизнес, тем более такой как фармацевтика, обязан опираться на новейшие технологии не только в плоскости непосредственного создания продукта, но и других бизнес-процессов, поскольку они позволяют экономить не только материальные ресурсы компании, но и время, необходимое для оперативной разработки и вывода на рынок новых препаратов, — отметил Дмитрий Морозов.

По его словам, немаловажную роль в выборе партнеров сыграл и положительный опыт сотрудничества с этой командой в течение последних трех лет. «Конечно, я вижу реальные бонусы от использования VR в своем основном бизнесе, но уверен, что наш продукт будет полезен и другим компаниям, вне зависимости от их специализации. Главное, чтобы они осознавали, каким образом подобные технологии способны улучшить их бизнес-показатели», — заявил глава BIOCAD.

Дмитрий Кириллов является одним из первопроходцев в технологиях виртуальной и дополненной реальности с 15-летним опытом в цифровых технологиях. До создания Modum Lab руководил международной компанией Cerevrum Inc, специализирующейся на разработке образовательных решений с использованием VR технологий. Помогал внедрять виртуальную реальность в обучение Сбербанку и «Газпром нефти».

Первое практическое знакомство Дмитрия Морозова с VR/AR технологиями состоялось в 2015 году: компания BIOCAD включила в свою образовательную и маркетинговую программы виртуальную (VR) экскурсию по своим производственным цехам и лабораториям, а в 2017 году внедрила интерактивный VR курс для обучения сотрудников работе с чистыми помещениями. В обычных условиях научить человека правильно подготовить стерильно чистое помещение практически невозможно – существуют помехи для контроля и корректировки его движений, на симуляторе процесс обучения и закрепления необходимых навыков проходит более эффективно.

В штат новой компании численностью порядка 40 человек входят эксперты по пользовательскому опыту для всех существующих VR/AR устройств, трехмерные художники и программисты, дизайнеры VR интерфейсов, специалисты по съемке 360-видео, а также игровые дизайнеры и методисты образовательных программ. Качество результата обеспечивает, в том числе, и проведение собственных научных исследований, подробный анализ предметной области и сбор эмпирических данных после введения проекта в эксплуатацию.

Конечным продуктом компании является программное обеспечение, позволяющее проводить на симуляторах обучение персонала, а также визуальная интерпретация результатов анализа массива данных, позволяющая руководству компании принимать бизнес-решения широкого спектра.

