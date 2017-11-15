BIOCAD более чем вдвое снизит цены на жизненно важные лекарства

Компания «Биокад» (BIOCAD) направила пакет документов на снижение цены ряда жизненно важных лекарственных препаратов в пределах от 50 до 91 процента. Об этом говорится в пресс-релизе фармпроизводителя, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что российские лекарства от тяжелых заболеваний будут стоить почти в 5-6 раз дешевле оригинальных препаратов, а госбюджет сможет сэкономить более миллиарда рублей.

Под снижение стоимости попадает группа высокотехнологичных воспроизведенных препаратов: иматиниб (снижение составит 87-91 процента), бортезомиб (86 процентов), глатирамера ацетат (73 процента) и дарунавир (50 процентов). Это эффективные препараты для терапии таких тяжелых заболеваний как хронический миелолейкоз, рак желудочно-кишечного тракта, множественная миелома, рассеянный склероз, ВИЧ.

«Это не первый случай, когда BIOCAD выступает инициатором снижения стоимости препаратов из списка "семи нозологий". Данный шаг полностью отвечает нашим бизнес-задачам — добровольное снижение цен определяется, в первую очередь, рыночной ситуацией», — сказал генеральный директор BIOCAD Дмитрий Морозов. Он пояснил, что на некоторые препараты, например глатирамера ацетат, цены снижаются благодаря совершенствования технологии производства. «Благодаря этому, терапия рассеянного склероза в итоге будет обходиться российской системе здравоохранения существенно дешевле и все больше людей смогут получить лечение», — добавил он.

Зарубежные производители, по словам топ-менеджера, «не торопятся добровольно снижать регистрационные цены на оригинальные лекарства». «Более того, мы знаем много примеров, когда с годами стоимость эффективного препарата только росла, нередко в 10-50 раз. Единственный путь к удешевлению жизненно важных лекарств — это собственные разработки. Конкуренция важна прежде всего для пациентов. Возьмем классический пример, когда в 1996 году был одобрен препарат "Копаксон" с МНН глатирамера ацетат, его можно было приобрести за 8,3 тыс. долларов. В 2010-е годы годовой курс лечения обходился уже в 91,4 тысячи долларов», — сказал он. И добавил, что в BIOCAD рассчитывают, что ее примеру последуют и другие российские компании. «При этом важно отметить, что инициативы по снижению цен на лекарственные препараты должны исходить от компаний и основываться на их стратегиях развития. Не для всех препаратов возможно удешевить процесс синтеза, поэтому подход к вопросу ценообразования должен быть индивидуальный и предельно взвешенный», — резюмировал Морозов.

В октябре 2016 года Минздрав, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) инициировали переговоры об уменьшении стоимости препаратов с крупнейшими фармацевтическими компаниями. Всего к обсуждению было приглашено 22 компании, в том числе и BIOCAD. Целью переговоров с фармкомпаниями стала экономия государственных средств, ежегодно выделяемых на закупку жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).