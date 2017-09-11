Лучшие студенты ИТМО получили стипендии от «Биокада»

Магистратура по научной коммуникации «Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики» (Университета ИТМО) и компания «Биокад» (BIOCAD) учредили стипендиальную программу для лучших студентов второго года обучения. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Первые ежемесячные стипендии в размере 20 тысяч рублей получили магистранты Анастасия Сваровская и Ксения Жирнова. Сваровская в Петербург приехала из Новосибирска, где закончила факультет журналистики Новосибирского государственного университета. Вторая студентка, Жирнова, поступила в магистратуру по научной коммуникации пришла из программы Лазерной техники и биомедицинской техники ИТМО. Родом Ксения из Мурманска. В течение текущего учебного года степендиатки создадут, а затем и защитят оригинальный коммуникационный проект для «Биокада».

«Разрабатывать инновационные препараты, новые технологии, совершать научные прорывы могут единицы, штучные специалисты, готовые тратить все свое время на поиск и реализацию новых идей. Не менее важно, и в каком-то смысле не менее трудно уметь объяснять, в чем заключается уникальность созданных препаратов, технологий и разработок. Для этого нужно уметь не только объяснять простым языком сложные вещи, но обладать огромной интеллектуальной базой», — сказала директор Департамента коммуникаций компании «Биокад» Ирина Кенюхова.

Она добавила, что помимо желания разбираться в науках, открытиях, новейших тенденциях, у студентов должен быть доступ к практической деятельности высокотехнологичных компаний. «Бизнес, построенный на инновациях, должен содействовать развитию специалистов такого уровня. Без них ученые и разработчики не смогут донести до широкой общественности суть того, что они делают», — резюмировала она.

