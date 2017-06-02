Работа фармпроизводителей России за рубежом подстегнет рост экономики страны

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялся круглый стол на тему «Общемировой экспорт российской фармпродукции, разработок и технологий – новый драйвер экономического роста страны» с участием компании BIOCAD. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В ходе дискуссии представители крупных фармацевтических компаний и эксперты рынка обсудили основные проблемы сектора.

По мнению глав ведущих фармацевтических производств страны, у российских фармпроизводителей есть все шансы занять серьезные позиции на зарубежном рынке, но для этого нужно уже сегодня корректировать стратегию развития фармпромышленности с учетом экспортного потенциала.

«Нужно думать о создании инновационных лекарств и выводе их на рынок — это единственный путь для освоения экспорта», — заявил генеральный директор биотехнологической компании BIOCAD Дмитрий Морозов. По его мнению, производство лекарственных препаратов из привозных фармацевтических субстанций — это не фармацевтика, а упаковочное производство, фармацевтика предполагает создание активного вещества. «Никто не заменит нашу работу по созданию собственных продуктов, именно они будут востребованы и за рубежом», — уверен Дмитрий Морозов.

Прежде, чем думать о развитии экспорта, необходимо наладить работу на внутреннем рынке, например, следить, чтобы инициатива по методике цен точно соотносились с заявленными целями «Фарма-2020» о развитии современных отечественных фармпроизводств, отметил глава ГК «Герофарм» Петр Родионов. Именно внутренний рынок, по его мнению, должен стать платформой, с которой можно стартовать в экспортном направлении.

По словам генерального директора ПАО «Фармстандарт» Григория Потапова, в диалоге с другими странами требуется помощь государства, заверил он, поскольку при выходе за рубеж бизнес всегда сталкивается и с экономической ситуацией, и с политической.

Как отметил директор института ФБУ «ГИЛС и НП» Владислав Шестаков, главная задача, которая сейчас стоит перед российскими фармпредприятиями, — это разработка стратегии, учитывающей экспортный потенциал. «Думаю, если у нас будет стратегия, мы сможем активно развиваться в странах Азии, Африки, Латинской Америки. В США нас не пустят, да это и не нужно, у нас есть в рамках БРИКСа хороший потенциал», — заявил он.

Президент компании «Активный Компонент» Александр Семенов заявил он необходимости развивать отечественное производство активных фармсубстанций, которое может стать новым драйвером отрасли. Ежегодный рост фармпромышленности составляет 25 процентов, тогда как общая доля в ВВП России не превышает процента. Активный курс на экспорт может увеличить объемы роста до 40 процентов в год, отметил он.

В числе необходимых мер по подготовке к развитию экспорта фармпромышленники назвали анализ портфеля продуктов и выбор тех лекарственных средств, которые будут востребованы за рубежом. Со стороны государства производители ожидают активной поддержки и в форме льгот и преференций, и в форме диалога со странами-партнерами. Все это позволит отечественным фармкомпаниям реализовать свой экспортный потенциал и действительно стать драйвером экономического развития страны.

