Немецкие СМИ увидели угрозу в BIOCAD для F. Hoffman la Roche

Компания BIOCAD подала в суд Нью-Йорка иск против Roche. Швейцарский фармацевтический концерн подал встречный иск. Об этом сообщает издание Handelszeitung.

По мнению российской фармкомпании, Roche использует в конкурентной борьбе нечестные инструменты, в частности, речь идет о намеренном снижении цен, коррупции и протекционизме.

Как утверждает BIOCAD утверждает, что ведение бизнеса Roche было направлено на то, чтобы нанести ущерб российским поставщикам, в частности, самому истцу.

Как говорится в исковом заявлении, система нелегальных откатов поощрялась менеджерами Roche в Москве. Там же отмечается, что местное руководство оказывало давление на сотрудников, и дело дошло до случаев суицида.

В своих обвинениях BIOCAD основывается на электронных письмах сотрудника Roche, который играл роль информатора для российской компании. Согласно документам, штаб-квартира Roche в Базеле была в курсе о предполагаемой нелегальной практике в России. В 2013 году сотрудники московского офиса Roche обратились сообщение в Compliance-офис в Базеле.

В ответ Roche направила в Москву двух сотрудников для проверки обвинений (они также упоминаются в исковом заявлении). Сообщается, что они могли встречаться с российским коллегами из Roche. Однако, как отмечается в иске, внутреннее расследование концерна прошло безрезультатно и по сей день приостановлено.

В документах также отмечается, что врачи получали за каждый отпуск рецептурного препарата Roche 10 франков. В качестве доказательства менеджеры Roche собирали у врачей в конце месяца пустые упаковки из-под лекарств, рассчитывали сумму и переводили ее напрямую врачам. В BIOCAD считают, что денежные поступления поставщикам медицинских услуг намерено скрывались в бухгалтери: сотрудники в Москве относили расходы выборочно на маркетинг, образование или командировки.

В исковом заявлении содержатся сведения и об отдельных платежах врачам и больницам. В частности, говорится, что Roche оплатил ремонт онкологического отделения провинциальной больницы. Предполагаемые расходы составили 40 000 долларов, тогда как оемонт онкологического отделения в окрестностях Москвы мог обойтись в 16 000 долларов. Внутренние документы Roche подтверждают, что деньги являлись встречной сделкой на большой заказ в Roche.

Компания Roche обвинения отвергла и в начале марта подала встречный иск в суд Нью-Йорка. В ближайшие недели будет принято первое решение по этому делу. Издание напоминает, что в России как минимум в двух региональных судах находятся на рассмотрении дальнейшие против Roche. В Шри Ланке швейцарская компания уже проиграла процесс против BIOCAD.

В России BIOCAD является основным конкурентом фармацевтического концерна Roche, пишет издание. Обе компании ведут борьбу за первенство на рынке препаратов для лечения рака. BIOCAD производит три биотехнологических препарата, конкурирующих с лидерами продаж компании Roche — бевацизумаб, трастузумаб и Ритуксимаб. Компания BIOCAD от комментариев по поводу разбирательства отказалась.