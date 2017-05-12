Наука и техника
 

Российский школьник победил в международной олимпиаде по физике

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Станислав Крымский
Станислав Крымский

Ученик 10 класса петербургского академического лицея «Физико-техническая школа» (ФТШ) Станислав Крымский занял первое место на XVIII Азиатской физической олимпиад, которая прошла в России в Якутске с 1 по 9 мая. В соревновании принимало участие более 170 школьников из 24 стран, в том числе из Китая, Таиланда, Индии, Израиля, Сингапура. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Ранее, в апреле, Станислав Крымский также стал победителем Всероссийской Олимпиады по математике (за 10 класс), которая прошла в Калининграде и победителем Всероссийской Олимпиады по физике (за 11 класс) в Казани.

По словам Константина Столбова, заместителя директора лицея ФТШ по общим вопросам, то, что одному ученику удалось стать победителем в двух Всероссийских олимпиадах, является прецедентом и уникальным результатом. 11 мая Станислав вошёл в команду на Международную Олимпиаду по физике, которая пройдет в Индонезии в июле.

Поездки Станислава Крымского на Олимпиады организованы при поддержке российской биотехнологической компании BIOCAD, сотрудники которой проводят факультативные занятия для учеников ФТШ. Лучшие школьники получают премии и возможность пройти практику в компании.

«Важно оставлять и обеспечивать достойное будущее таких ребят в России. Очевидно, что в сфере биотехнологий и фармацевтики, такие специалисты нужны в первую очередь, потому как речь идет о спасении жизней», – комментирует вице-президент по HR компании BIOCAD Александра Глазкова.

Лицей является единственным средним учебным заведением, которое входит в систему Российской академии наук. Совет Лицея возглавляет лауреат Нобелевской премии Жорес Алфёров.

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