Школьник из Британии обнаружил ошибку в данных НАСА

Британский школьник обнаружил ошибку в данных НАСА, содержащих показания датчиков излучения на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает «Би-би-си».

17-летний Майлз Соломэн (Miles Soloman) из школы в Шеффилде принял участие в образовательной программе TimPix, в рамках которой ученики получают доступ к данным с МКС. Когда школьник получил таблицы с информацией, то обнаружил ошибку, которую допустили сотрудники НАСА при их заполнении.

Так, в таблице с показаниями датчиков излучения Соломэн обнаружил значение минус 1. Он рассказал об этом своему учителю по физике. После того как они связались со специалистами НАСА, выяснилось, что при разработке алгоритма заполнения ячеек была допущена ошибка: когда датчики фиксировали отсутствие излучения, в соответствующую клетку ставилось отрицательное значение.

«Я не пытался указать на ошибку специалистов НАСА. Я лишь хочу работать с ними и учиться у них», — рассказал подросток. При этом Майлз жалуется, что друзья считают его «ботаником».

В агентстве поблагодарили школьника за найденную ошибку.