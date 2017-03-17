НАСА показало трехмерный Пан

НАСА представило трехмерный снимок «космического пельменя», или Пана, — спутника Сатурна характерной формы. Об этом сообщается на сайте агентства.

На изображении заметны северное и южное полушария Пана, называемого также Сатурн XVIII. Смотреть объемное изображение агентство предлагает через синий и красный светофильтры.

Снимки сделаны 7 марта автоматической станцией Cassini с расстояния более 25 и 34 тысяч километров от спутника. Диаметр небесного тела составляет 26 километров.

Фото: NASA

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Миссия Cassini-Huygens — совместный проект НАСА и Европейского космического агентства. Основная цель — исследование Сатурна, его колец и Титана, самого крупного спутника планеты.

Для этого 15 октября 1997 года с мыса Канаверал во Флориде был запущен автоматический космический корабль. 1 июля 2004-го он вышел на орбиту Сатурна. 25 декабря 2004 года от спутника отделился зонд Huygens, который 14 января 2005 года высадился на поверхности Титана.