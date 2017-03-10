Возле Сатурна сфотографировали «космический пельмень»

Космический зонд НАСА «Кассини» сделал снимки одного из спутников Сатурна, который имеет необычную форму. Фотографии космического тела опубликованы на сайте агентства.

Business Insider сравнивает форму спутника Пан с «замороженным равиоли размером с Нью-Йорк», в то время как пользователи сети нарекли его «космическим пельменем». Съемка луны проводилась 7 марта с расстояния более 24 тысяч километров. Размеры тела составляют 35 на 35 на 25 километров.

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Снимки Пана были сделаны в ближней инфракрасной области с помощью подсистемы получения изображений Imaging Science Subsystem (ISS). Благодаря этому фотография получилась самым четким и крупным изображением объекта в настоящее время. Специалисты надеются узнать происхождение тела.

Автоматическая межпланетная станция «Кассини» была запущена в 1997 году и достигла системы Сатурна в 2004-м. В ее задачи входит изучение структуры колец, а также динамики атмосферы и магнитосферы планеты.