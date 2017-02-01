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НАСА представило качественные снимки колец Сатурна

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Космический аппарат «Кассини» сделал детализированные фотографии колец Сатурна. Снимки опубликованы на сайте НАСА.

Изображения высокого разрешения позволяют разглядеть объекты, чей диаметр достигает всего лишь 550 метров. Фотографии были сделаны, когда зонд проходил мимо внешнего края системы колец газового гиганта. Это позволило ему запечатлеть такие мелкие структуры, как «соломинки» (straws) и «пропеллеры» (propellers), которые сформировались благодаря гравитационному воздействию одного из естественных спутников планеты.

Облет колец начался в ноябре 2016 года, когда «Кассини» приступил к одной из последних своих миссий, названной «Орбиты, касающиеся колец» (Ring-Grazing Orbits). Всего аппарат должен сделать около 20 оборотов вокруг планеты. После этого начнется последняя фаза жизни аппарата — «Гранд-финал». Зонд совершит 22 оборота между Сатурном и его внутренним кольцом, а 15 сентября 2017 года он погрузится в атмосферу планеты.

«Кассини» — автоматическая межпланетная станция, запущенная 15 октября 1997 года и предназначенная для исследования Сатурна.

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