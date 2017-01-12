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НАСА показало спуск станции Huygens на Титан

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Видео: NASA Jet Propulsion Laboratory / YouTube

НАСА представило видео спуска зонда Huygens на Титан. Ролик смонтирован из снимков, полученных аппаратом во время миссии. Видео доступно на канале Лаборатории реактивного движения на YouTube.

Миссия Cassini-Huygens является совместным проектом НАСА, ЕКА (Европейское космическое агентство) и Итальянского космического агентства. Оперативное руководство проектом осуществляется Лабораторией реактивного движения в городе Пасадена (Калифорния, США) в интересах НАСА. Основная цель проекта заключается в исследовании Сатурна, его колец и самого крупного спутника планеты — Титана. Миссия запущена 15 октября 1997 года с мыса Канаверал во Флориде и 1 июля 2004-го вышла на орбиту Сатурна. 25 декабря 2004 года от спутника Cassini отделился зонд Huygens, который 14 января 2005-го высадился на поверхности Титана.

Спутник Сатурна почти в полтора раза превышает Луну в диаметре и почти вдвое — в массе. Температура поверхности на Титане составляет минус 180 градусов Цельсия, а его атмосфера и внешняя поверхность, в том числе многочисленные реки и озера, состоят из углеводородов.

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