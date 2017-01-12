НАСА показало спуск станции Huygens на Титан

Видео: NASA Jet Propulsion Laboratory / YouTube

НАСА представило видео спуска зонда Huygens на Титан. Ролик смонтирован из снимков, полученных аппаратом во время миссии. Видео доступно на канале Лаборатории реактивного движения на YouTube.

Материалы по теме От Mariner до New Horizons Почему США считают себя лидерами в космосе

Миссия Cassini-Huygens является совместным проектом НАСА, ЕКА (Европейское космическое агентство) и Итальянского космического агентства. Оперативное руководство проектом осуществляется Лабораторией реактивного движения в городе Пасадена (Калифорния, США) в интересах НАСА. Основная цель проекта заключается в исследовании Сатурна, его колец и самого крупного спутника планеты — Титана. Миссия запущена 15 октября 1997 года с мыса Канаверал во Флориде и 1 июля 2004-го вышла на орбиту Сатурна. 25 декабря 2004 года от спутника Cassini отделился зонд Huygens, который 14 января 2005-го высадился на поверхности Титана.

Спутник Сатурна почти в полтора раза превышает Луну в диаметре и почти вдвое — в массе. Температура поверхности на Титане составляет минус 180 градусов Цельсия, а его атмосфера и внешняя поверхность, в том числе многочисленные реки и озера, состоят из углеводородов.