НАСА показало снимки убегающих звезд

Международный коллектив астрономов обнаружил три беглые звезды. Соответствующее исследование направлено на публикацию в Astrophysical Journal Letters, снимки светил доступны на сайте НАСА.

Три звезды примерно 540 лет назад располагались недалеко от центра туманности Ориона на расстоянии 1,3 тысячи световых лет от Земли. Светила были выброшены гравитационными силами из звездного скопления.

Фото: NASA / ESA

Две звезды, двигающиеся с аномально высокими скоростями (примерно в 30 раз превышающими обычные для светил скорости) в противоположных направлениях, были обнаружены еще в прошлом веке.

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Ученые нашли третье светило, что позволило объяснить наблюдаемое движение двух первых звезд. Для этого астрономы использовали компьютерное моделирование (оно позволило отследить источник, откуда светила начали разлетаться), а также данные, полученные с космического телескопа Hubble.

Ученые планируют продолжить наблюдения за беглыми звездами в туманности Ориона при помощи телескопа Webb. Астрономы надеются обнаружить новые светила, двигающиеся с аномально высокими скоростями.