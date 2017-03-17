В водоемах спутника Сатурна увидели пузыри

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Команда миссии Cassini обнаружила, что углеводородные водоемы Титана, крупнейшего спутника Сатурна, пузырятся. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Icarus, кратко о нем сообщает НАСА.

Образование пузырей в метан-этановых морях и озерах луны происходит из-за азотных дождей. Это связано с тем, что даже небольшие изменения температуры или давления атмосферы приводят к интенсивному высвобождению азота, растворенного в жидких метане и этане, что сопровождается формированием пузырей.

Аналогичное явление происходит на Земле, когда диоксид углерода поглощается океанами планеты. К подобным выводам ученые пришли, имитировав на Земле условия, существующие на спутнике Сатурна.

Ученые отмечают, что формирование пузырей в водоемах Титана может представлять трудности для исследования спутника. Это связано с тем, что планетоход, спущенный на небесное тело, нагрел бы его поверхность и спровоцировал образование пузырей, что в дальнейшем препятствовало бы перемещению ровера.

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Титан в полтора раза больше Луны в диаметре и почти вдвое по массе. В атмосфере спутника Сатурна, как и Земли, преобладает азот. В газовой оболочке Титана на него приходится до 95 процентов объема.

В настоящее время исследования Сатурна и его спутников осуществляются автоматической станцией Cassini. Миссия должна завершиться 15 сентября 2017 года, последний ближайший пролет мимо Титана произойдет 22 апреля.