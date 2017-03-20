SpaceX назвала места посадки марсианского корабля

Компания SpaceX совместно с НАСА определила четыре региона на Марсе, где планируется высадка беспилотного корабля Red Dragon. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщает Space News.

На специальной презентации, состоявшейся 18 марта, Пол Вустер из SpaceX назвал потенциальные пригодные для посадки корабля места на Марсе: Deuteronilus Mensae, Phlegra Montes, Utopia Planitia и Arcadia Planitia. Эти территории можно подробно рассмотреть, например, при помощи карт Google Mars.

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Все они расположены в северном полушарии планеты недалеко от экватора. Это позволяет обеспечить потенциальным миссиям оптимальный доступ к солнечному свету. Другой критерий — наличие водяного льда.

Корабль Red Dragon будет модернизированной версией пилотируемого Dragon V2. С его помощью в середине 2020 года SpaceX планирует отправить к Марсу до тонны полезного груза. Запуск Red Dragon будет осуществляться на Falcon Heavy. Ранее это планировалось совершить в 2018 году.