SpaceX объявила о намерении отправить туристов к Луне

Американская космическая компания SpaceX объявила о намерении отправить двух туристов в полет вокруг Луны в 2018 году. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании в понедельник, 27 февраля.

«Мы рады сообщить, что SpaceX приблизилась к отправке двух частных граждан в путешествие вокруг Луны в конце следующего года. Они уже внесли значительную предоплату за полет к Луне», — заявили в компании.

Имена потенциальных космических туристов в SpaceX не раскрыли. В ближайшее время они должны пройти медицинское обследование, в конце года, как ожидается, они начнут подготовку к полету.

В компании также отметили заинтересованность к путешествию вокруг Луны со стороны других лиц.

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Для полета вокруг Луны планируется использовать новую ракету-носитель Falcon Heavy, первый старт которой запланирован на лето 2017 года, а также пилотируемый космический корабль Dragon. SpaceX намерена запустить корабль с той же стартовой площадки на мысе Канаверал, штат Флорида, которая использовалась для миссий лунной программы «Аполлон» в 1960-1970-х годах.

SpaceX бизнесмена Илона Маска производит ракеты Falcon и космические грузовики Dragon. Она является первой коммерческой компанией, которая доставляет грузы на МКС по контракту с НАСА.

22 февраля о планах разработать модификацию пилотируемого корабля «Союз», предназначенную для облета Луны, сообщил генеральный директор российской ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Солнцев. В компании также рассчитывают отправлять к спутнику Земли туристов.