SpaceX отправила корабль Dragon к МКС

Американская компания SpaceX успешно осуществила запуск корабля Dragon к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщается в воскресенье, 19 февраля, на странице компании в Twitter.

Как отмечается, первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 успешно вернулась после запуска и совершила вертикальную посадку.

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 17:39 по московскому времени. Запуск впервые с 2011 года произведен со стартового комплекса 39А.

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Изначально Falcon 9 должна была отправиться к МКС 18 февраля в 10:01 по времени Восточного побережья США (18:01 мск), но за 13 секунд до взлета старт был отменен. Операцию отложили по причине возможных технических неполадок, связанных с системой управления вектором тяги двигателя.

Космический корабль Dragon должен доставить на МКС для опытов супербактерию, особенность которой заключается в устойчивости к действию антибиотиков.

SpaceX бизнесмена Илона Маска производит ракеты Falcon и космические грузовики Dragon. Она является первой коммерческой компанией, которая доставляет грузы на МКС по контракту с НАСА.