«Энергия» создаст туристический лунный «Союз»

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» разработает модификацию пилотируемого корабля «Союз», предназначенную для облета Луны. Об этом генеральный директор компании Владимир Солнцев сообщил РИА Новости.

Корабль предназначен для космических туристов. «Речь идет об облете Луны. Думаю, что к 2021-2022 годам РКК "Энергия" будет готова первой предоставить эту услугу на международный рынок», — сказал глава компании.

Он пояснил, что облет спутника планеты может произойти через пять-шесть лет после заключения соответствующего соглашения с заинтересованными сторонами. Корпорация уже ведет переговоры с кандидатами.

Солнцев добавил, что модифицированный аппарат будет оснащен «мощной теплозащитой, дальней радиосвязью, управлением спуском в атмосфере со второй космической скоростью и соответствующими изменениями в ряде других систем».

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Выход на окололунную орбиту должен происходить по двухпусковой схеме. В этом случае на околоземную сначала выводится корабль «Союз», а затем — разгонный блок ДМ с дополнительным герметичным отсеком. После их стыковки блок обеспечивает импульс для облета Луны. «Топливо корабля "Союз" в этом случае будет использоваться для коррекции баллистической траектории», — отметил Солнцев.

Глава «Энергии» также сообщил, что в следующем месяце планируется подписание соглашения на девять туристических мест в кораблях Союз. «При этом мы не замыкаемся на американской Space Adventures, есть и другие предложения. В частности, с одной из таких компаний мы в марте 2017 года готовы подписать соглашение на девять "туристических" кресел в "Союзах" для полетов на МКС, которое предполагается реализовать до 2021 года», — отметил Солнцев.