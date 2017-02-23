Корабль Dragon пристыковался к МКС с опозданием на сутки

Запущенный вместе с ракетой Falcon 9 космический грузовик Dragon американской компании SpaceX прибыл к Международной космической станции (МКС) на день позже запланированной даты. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщается на сайте НАСА.

Стыковка состоялась в 13:44 по московскому времени. Это также подтвердили в SpaceX.

Изначально стыковка планировалась ориентировочно на 14:00-16:30 мск 22 февраля. Однако процесс был прерван из-за неправильных значений в бортовом компьютере.

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19 февраля ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Dragon стартовала с мыса Канаверал для доставки груза на МКС.

На борту корабля находится багаж для обеспечения жизнедеятельности команды космической станции, а также оборудование для проведения научных экспериментов. Среди прочего Dragon должен доставить на МКС для опытов супербактерию, особенность которой заключается в устойчивости к действию антибиотиков.

SpaceX бизнесмена Илона Маска производит ракеты Falcon и космические грузовики Dragon. Она является первой коммерческой компанией, которая доставляет грузы на МКС по контракту с НАСА.