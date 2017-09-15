Бизнес
 

Российскому рынку дженериков предсказали закат в ближайшие два года

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Потенциал рынка дженериков будет исчерпан в ближайшие два-три года. Об этом в рамках конференции БИОТЕХМЕД, проходящей в Геленджике, заявил генеральный директор компании BIOCAD Дмитрий Морозов, передает корреспондент «Ленты.ру».

Он подчеркнул, что в недалеком будущем рынок дженериков уже не будет тем драйвером развития в фармацевтической индустрии, которым он является в последние 5-10 лет.

«В России успешно реализована госпрограмма "Фарма—2020", часть которой была направлена на то, чтобы научиться создавать дженерики — приобрести опыт, знания, технологии, построить определенные производственные мощности», — отметил Дмитрий Морозов. И эта программа, по его словам, выполнена успешно, в настоящее время ведется активное замещение препаратов в области дженериков, создаются производственные мощности, ориентированные на выпуск дженериков, на рынке появляется все больше игроков.

Конкуренция на этом рынке растет и можно ожидать естественного снижения цен на продукцию, отметил он. В результате на рынке останутся только сильнейшие, однако продажа дженериков уже не будет давать производителям средств, необходимых для развития и создания инновационных препаратов.

По мнению главы BIOCAD, стимулировать дальнейшее развитие индустрии можно за счет создания инновационных препаратов или препаратов с собственной оригинальной молекулой, не менее качественных с точки зрения эффективности и безопасности. «Это то, что позволит нам двигаться дальше и развиваться, создавая возможности для выхода на рынок новых препаратов», — отметил Морозов. Кроме того, по его словам, российским производителям, чтобы развиваться успешно, необходимо искать пути выхода на зарубежные рынки. «Здесь ресурсов для развития дженерикового рынка в ближайшее время не будет», — заключил он.

Конференция БИОТЕХМЕД проходит при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Министерства промышленности и торговли РФ и Министерства сельского хозяйства РФ. Стратегическим партнером конференции выступает Госкорпорация «Ростех».

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