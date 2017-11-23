BIOCAD вышел на североафриканский рынок

Биотехнологическая компания BIOCAD и марокканская фармацевтическая компания Sothema Labs объявили о лонче на североафриканский рынок препаратов, произведенных по технологии российской компании. В октябре 2017 года, был согласован запуск в Марокко производства российских ритуксимаба и бевацизумаба, препаратов, предназначенных для лечения онкологических заболеваний. Помимо Марокко планируется продвижение препаратов в Сенегале, Габоне и Кот-д’Ивуаре. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«На днях препараты поступят в продажу. На мой взгляд, мы получили яркое доказательство того, что российские компании способны успешно конкурировать на международных рынках с традиционными глобальными лидерами», — отметил генеральный директор BIOCAD Дмитрий Морозов. «Более того, это первый успешный пример трансфера (передачи) технологий производства препаратов на основе моноклональных антител в страны Северной Африки на фоне отказа от подобных проектов со стороны западных компаний», — подчеркнул он. По словам Дмитрия Морозова, после выхода на полную производственную мощность партнеры планируют получить более 50 процентов релевантного рынка препаратов для лечения онкологических заболеваний.

Североафриканский рынок высокотехнологичных лекарств на основе моноклональных антител ритуксимаба, бевацизумаба и трастузумаба экспертами оценивается в 220 миллионов долларов, в том числе марокканский — в 40 миллионов долларов. Благодаря тому что российская компания является первым поставщиком биоаналогов данных онкологических препаратов, она может стать лидером в данной области.

С начала работы с марокканской компанией до объявления лонча прошло четыре года, необходимые на передачу и валидацию технологий, исследования стабильности и качества производимого препарата, регистрацию лекарственных препаратов.

Также при поддержке правительства РФ была достигнута договоренность о локализации производства готовых лекарственных форм из субстанций BIOCAD в Алжире на мощностях стратегического партнера компании.

Ритуксимаб и бевацизумаб предназначены для терапии рака. Российская компания создала биоаналог дорогостоящего бевацизумаба, спрос на который высок на рынках как развитых, так и развивающихся стран. Разница в цене между оригинальным препаратом и биоаналогом компании BIOCAD превышает 30 процентов.

BIOCAD — одна из крупнейших биотехнологических международных инновационных компаний в России. Офисы и представительства компании расположены в США, Бразилии, Китае, Индии, Вьетнам, Египте и других странах. За 2014–2017 годы компанией BIOCAD было заключено экспортных контрактов на сумму свыше 850 миллионов долларов.