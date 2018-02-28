Замглавы красноярского МВД погорел на изоляторе

Следственный комитет подтвердил возбуждение уголовного дела против заместителя начальника ГУ МВД по Красноярскому краю Александра Кузнецова и бывшего заместителя начальника тыла этого же главка Андрея Петручени. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления СК.

Расследование ведется по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, предоставленных службой собственной безопасности МВД.

По версии следствия, в конце 2012 года Петручени и Кузнецов подписали акты приемки выполненных работ, несмотря на то, что изолятор временного содержания УВД Норильска не был построен. Однако по подписанным руководителями красноярского главка документам были перечислены подрядчикам со счета МВД более 200 миллионов рублей. Строительные работы были выполнены лишь на 10 миллионов рублей.

Ранее 28 февраля источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил о проведении обысков в красноярском управлении МВД.

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