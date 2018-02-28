В управление МВД по Красноярскому краю нагрянули с обыском

В управлении МВД по Красноярскому краю проходят обыски. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Поводом для следственных мероприятий в служебных кабинетах стало уголовное дело в отношении замруководителя главка Александра Кузнецова и бывшего замначальника тыла Андрея Петручени. Их подозревают в превышении полномочий.

Собеседник агентства пояснил, что, по подозрению следствия, Кузнецов и Петрученя в конце 2012 года подписали акт о выполнении работ по строительству здания следственного изолятора в Норильске на 200 миллионов рублей, хотя работы были выполнены только на 10 миллионов, а сам объект не построен до сих пор.

В региональном следственном управлении и краевом управлении МВД ситуацию пока не прокомментировали.

7 февраля в Дагестане прошли масштабные обыски практически во всех министерствах и службах республики, заменен весь личный состав на постах ДПС. Выемка документации проводилась в рамках расследования уголовного дела о хищении выделенных региону бюджетных средств. 27 февраля временно исполняющий обязанности министра архитектуры и ЖКХ Дагестана Ибрагим Казибеков после обысков, предположительно, сбежал на Украину.

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