Львица загадочным образом отрастила гриву

У львицы Бриджет, живущей в зоопарке города Оклахома одноименного штата, на восемнадцатом году жизни выросла небольшая грива, сообщает издание Sciencealert. При этом ветеринары не могут объяснить происходящее, так как больше в поведении и организме животного ничего не изменилось.

Отмечается, что у сестры Бриджет по имени Тиа гривы не появилось, ничего не произошло и с гривами львов-самцов, содержащихся в зоопарке.

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Подобный случай был зафиксирован в Национальном зоопарке Южно-Африканской республики, где львица по имени Эмма отрастила гриву в 13 лет. Ученые удалили ее яичники и обнаружили, что они производят мужской гормон тестостерон. После операции грива исчезла. При этом отмечается, что до этого львица рожала львят, то есть изначально ее яичники были нормальными.

В случае с Бриджет, по предположениям ученых, подобные изменения могут быть вызваны доброкачественной опухолью на надпочечниках или гипофизе, которые влияют на выделение половых гормонов.

Гривы начинают расти у львят-самцов, когда они достигают примерно одного года, это вызвано увеличением концентрации тестостерона в крови. Если животное кастрировать, то грива у него пропадет.

В 2016 году в Ботсване ученые наблюдали за поведением пяти львиц, живущих в дикой природе, которые отрастили себе гривы. Они резко меняли свое поведение: становились более агрессивными и перенимали социальные роли самцов.

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