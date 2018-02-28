Тигрица из уссурийской тайги навестила сидящего в клетке самца

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Молодая тигрица навестила самца, живущего в вольере уссурийского реабилитационного центра «Утес». Видео опубликовано на сайте учреждения.

Хищница впервые попала в объектив камеры видеонаблюдения. До этого сотрудники центра находили поблизости ее следы.

Бывший цирковой тигр Жорик, к которому приходила тигрица, перенес несколько сложных операций. Из-за впившейся в десну куриной кости у хищника началось воспаление. Ему удалили клык и часть щеки.

Ранее сообщалось о леопарде Валере, который принес добычу к фотоловушке в приморском нацпарке и этим привлек к ней других представителей местной фауны.

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