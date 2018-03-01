Китаец не справился с большим стеклянным шаром в заднем проходе

В китайском городе Дунгуань, провинция Гуандун, врачи извлекли из пациента стеклянный шар диаметром восемь сантиметров. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчина обратился в больницу с жалобами на сильную боль в животе. Он объяснил, что вставил себе в задний проход стеклянный шар, а потом семь часов пытался извлечь его, но так и не сумел этого сделать.

Чтобы достать игрушку, потребовалась хирургическая операция. Пациенту сделали лапаротомию — разрез брюшной стенки, позволяющий врачам получить доступ к органам брюшной полости. Затем хирург рукой протолкнул застрявший в толстом кишечнике шар к заднему проходу, после чего вытащил его щипцами.

Мужчина рассказал, что неоднократно вставлял в задний проход крупные предметы и считает это своей вредной привычкой. До сих пор ему удавалось доставать их без помощи врачей.

В 2017 году британец получил тяжелую травму после неудачной попытки пустить в ход фаллоимитатор длиной 77 сантиметров. Он не совладал с гигантской секс-игрушкой и заработал перфорацию кишечника.

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