Сотрудница Google пожаловалась на виски в напитках и «игры с грудью»

Бывший инженер-программист Google Лоретта Ли подала в суд на руководство компании за дискриминацию и незаконное увольнение, а также потребовала 25 тысяч долларов в качестве компенсации. Об этом сообщает Engadget.

С 2008 по 2016 год Ли работала в отделе разработки поисковой системы: все это время она была объектом постоянных домогательств со стороны коллег, сообщается в иске. По словам девушки, руководство компании не реагировало на ее жалобы, а затем уволило сотрудницу из-за ухудшившейся производительности. При этом в документах компании говорится, что Ли получала только положительные отзывы на протяжении всей карьеры в Google.

Разработчик рассказала, что подвергалась преследованиям коллег почти ежедневно. Сотрудники мужского пола постоянно произносили непристойные комментарии в ее адрес, подливали виски в ее напитки, а также регулярно кидались в нее шариками из бумаги. Некоторые мужчины предлагали ей в СМС «горизонтальные объятия». Один из них без предупреждения проник в ее дом с бутылкой ликера и отказывался уйти.

По словам Ли, незадолго до увольнения другой сотрудник спрятался под ее столом, пока та отходила. Когда девушка вернулась, мужчина выпрыгнул и заявил: «Ты никогда не узнаешь, что я делал». Через день еще один бывший коллега «играл с грудью Ли на публике», однако в кадровой службе признали претензии девушки необоснованными, говорится в иске.

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