Google случайно запретил покупать вино и водяные пистолеты

Американский сервис Google Shopping, который сравнивает цены на товары в тысячах интернет-магазинов, по ошибке удалил из выдачи все изделия со словом gun (оружие) в названии. Об этом сообщает The Telegraph.

Странную проблему обнаружили пользователи сети. По их словам, из поиска пропали не только настоящие винтовки, но и водяные пистолеты (water gun), бургундское вино (burgundy wine) и даже диски группы Guns N’ Roses. Также при попытке найти пистолеты для клея (glue gun) люди видели сообщение «Ваш запрос не дал результатов».

При этом поиск отдельных элементов полуавтоматических винтовок моментально выдавал по запросу необходимые детали для оружия.

Пользователи сети связали запрет слова gun с недавними случаями стрельбы в американских школах. Последний из них произошел 14 февраля в Южной Флориде: тогда погибли 17 человек, еще 14 получили ранения.

Представители Google решили проблему в течение нескольких часов. Однако разработчики заявили, что заблокировали поиск оружия еще в 2012 году, и с тех пор не меняли настройки поисковой выдачи по данному вопросу.

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