YouTube встал на защиту агрессивных нацистов

Модераторы YouTube отказались удалять ролики неонацистской группировки Atomwaffen Division, члены которой связаны с несколькими убийствами на территории Соединенных Штатов. Об этом сообщает The Motherboard.

По словам журналистов, канал организации продолжает функционировать, несмотря на множество претензий со стороны пользователей. Зрители ежедневно жалуются на то, что видео нарушает политику хостинга, однако записи все равно остаются в открытом доступе.

На одном из роликов замаскированные члены группировки кричат: «Газ евреям, расовая война сейчас», — а затем начинают стрелять из оружия. Предупреждение на видео гласит, что оно было определено сообществом YouTube как «неприемлемое для некоторых пользователей». Тем не менее его можно посмотреть, нажав кнопку «Я понимаю и хочу продолжить».

Скандальный канал был создан 29 июня 2017 года. За время его существования авторы загрузили 12 роликов.

В комментариях для издания The Daily Beast представители YouTube сообщили, что не собираются удалять ролики с платформы. Вместо этого модераторы решили ставить перед видео плашку-предупреждение, а также закрывать комментарии. «Мы считаем, что этот подход обеспечивает хороший баланс между предоставлением свободы выражать свое мнение и ограничением возможностей для продвижения спорного контента на YouTube», — заявили сотрудники видеохостинга.

В мае 2017 года власти штата Флорида арестовали члена группировки Atomwaffen Division Девона Артура, который подозревается в убийстве соседей по комнате. В январе 2018 года полицейские задержали другого приверженца неонацистских взглядов Сэма Вудворда, подозреваемого в убийстве еврея-одноклассника.

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