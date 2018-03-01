Петербургский горный университет вошел в топ-20 предметного рейтинга QS

Санкт-Петербургский горный университет вошел в топ-20 рейтинга высших учебных заведений мира в категории «Инженерное дело — добыча полезных ископаемых и горная промышленность». Список лучших вузов ежегодно составляет международное агентство Quacquarelli Symonds (QS).

Всего в топ-50 рейтингов, составленных по 48 различным дисциплинам, попали восемь российских вузов. При этом горный университет занял среди них наивысшее место — 16-е. Национальный исследовательский технологический университет МИСиС стал 30-м в том же предметном рейтинге.

Как отметил ректор горного университета Владимир Литвиненко, вуз попадает в топ-20 списка уже второй год подряд. «Для нас это не самоцель, а признание эффективности выбранной стратегии развития. Конечно, мнение столь авторитетного агентства для нас очень важно, оно подтверждает, что первый высший технический вуз страны входит в число лучших профильных университетов мира», — сказал он.

Лидером предметных рейтингов QS был признан Гарвардский университет (США), который занял первые места по 14 дисциплинам.

В июне прошлого года QS опубликовало рейтинг лучших университетов мира World University Rankings, в который вошли 24 российских вуза. Лучшим из них был признан Московский государственный университет имени Ломоносова, расположившийся на 95-м месте.

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