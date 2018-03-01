Модель лишилась ноги из-за ошибки хирурга и все равно вернулась на подиум

27-летняя модель Розалина Октавия, лишившаяся ноги из-за ошибки хирурга, снова вышла на подиум и стала послом благотворительной организации Models of Diversity. Об этом сообщает издание News.com.au.

В 2010 году Октавия попала в аварию во время поездки на мотоцикле и повредила сухожилие. После травмы ей было трудно бегать, поэтому спустя несколько лет она снова обратилась к врачам. Женщина легла в больницу в Индонезии, где ей сделали операцию по восстановлению сухожилия. После нее колено распухло, причем сильный отек не исчез даже через пять дней.

В другой больнице женщине сообщили, что проводивший операцию хирург по ошибке перерезал одну из артерий. Ей пересадили другой кровеносный сосуд, однако это не помогло. Из-за отсутствия кровоснабжения началась гангрена, и ногу пришлось ампутировать.

До ампутации Октавия была акушеркой и подрабатывала моделью. Оставшись без ноги, она опасалась, что мир моды для нее закрыт. Однако год назад она переехала в Сингапур и подготовила новое модельное портфолио. После этого ее снова стали приглашать на профессиональные съемки. Затем она приняла участие в шоу Singapore Fashion Runway.

После показа в Сингапуре Октавия стала послом благотворительной организации Models of Diversity, которая борется за увеличение разнообразия в модельном бизнесе и поддерживает моделей с ограниченными возможностями, избыточным весом и старшего возраста, а также представителей меньшинств.

В январе сообщалось, что американская модель Лорен Вассер, несколько лет назад лишившаяся ноги из-за инфекции, попавшей в организм через гигиенический тампон, пережила ампутацию второй ноги.

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