Красноярский депутат уволился после нападения маленьких ушастых существ

Депутат заксобрания Красноярского края Дмитрий Жулев уволился с должности главного врача больницы вскоре после появления в сети видео, на котором он рассказывает о нападении на него неизвестных существ. Об этом РИА Новости сообщили в региональном Минздраве. Что именно стало поводом для его увольнения, не сообщается.

«Он в отпуске с 1 февраля по 1 марта с последующим увольнением по собственному желанию», — уточнил сотрудник ведомства, добавив, что в Минздраве не связывают его увольнение с публикацией ролика. Жулев, в свою очередь, отказался от комментариев и добавил, что расскажет подробности в соцсетях 2 марта.

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Издание «Запад24» опубликовало сделанную в январе видеозапись, на которой Жулев рассказывает полицейскому об атаке неких ушастых созданий, которые хотели его убить. «Небольшие такие, ушастенькие, похожи на собак. Рост полтора метра. Лицо овальное, как русское, но внутри похоже на тувинское», — описывал их депутат.

По словам Жулева, в конце 2017 года к нему пришли незнакомцы, которые хотели заставить его вступить в секту сатаны на должность религиозного смотрителя. Потом на него дважды нападали существа. В первый раз они вскрыли квартиру, а в этот раз позвонили в дверь. Он якобы отбился от нападавших, и они исчезли.

Во время общения с сотрудником полиции мужчина постоянно пил минералку, у него тряслись руки, на лбу выступал пот. Врач уверял, что пришел домой на обед, а до этого был на работе.

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