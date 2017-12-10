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В России посчитали шизофреников

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Специалисты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского оценили заболеваемость шизофренией по разным регионам России. Об этом сообщает RT.

Наибольшее количество шизофреников на 100 тысяч населения обнаружилось в Центральном федеральном округе — 370,9 больных. Второе и третье места заняли Уральский и Сибирский округа — 343,2 и 343,1 случаев заболевания на 100 тысяч человек соответственно. Реже всего, по данным медиков, шизофренией страдают на Северном Кавказе — 288 больных на 100 тысяч населения.

«Даже предположить невозможно, в чем причина разницы, — это до сих пор загадка. Нужны специальные исследования по медико-географическим данным. Многое зависит и от качества жизни населения. Но главным образом нужно проанализировать качество оказания психиатрической помощи в регионах: насколько своевременно выявляют болезнь, просвещают ли о ней население, как работают с пациентами», — прокомментировал результаты глава отдела эпидемиологических и организационных проблем психиатрии центра имени В.П. Сербского Борис Казаковцев.

Всего, по данным исследования, в России проживают 488,5 тысячи больных этим психическим расстройством. Это на 1,1 процента меньше, чем в 2011 году.

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