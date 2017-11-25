Найден необычный способ борьбы с шизофренией

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Группа психиатров под руководством профессора Тома Крейга (Tom Craig) из Королевского колледжа Лондона разработала новую терапию лечения больных шизофренией, которая позволяет избавиться от навязчивых слуховых галлюцинаций. Метод основан на диалоге с «аватаром» — компьютерной визуализацией голоса, «живущего» в голове пациента. Статья ученых опубликована в журнале The Lancet Psychiatry.

60-70 процентов страдающих шизофренией сообщают, что они слышат «голоса» внутри головы. Обычно препараты позволяют уменьшить тяжесть симптомов, однако каждого четвертого пациента галлюцинации продолжают преследовать. Как правило, человеку с шизофренией кажется, что преследующий его «голос» принадлежит сущности, которая обладает личностью, преследует какие-либо цели и имеет власть над больным. Однако врачи научились помогать «слушателю» налаживать диалог с «голосами» и устанавливать контроль над галлюцинацией.

Терапия, называемая AVATAR, основана на симуляции «голоса» и разговоре человека с ним. Предварительные исследования, проведенные с участием 26 пациентов, показали, что новый подход позволяет уменьшить частоту галлюцинаций и их власть над больными. В новой работе терапия испытывалась на 150 добровольцах с расстройствами шизофренического спектра (в частности, с параноидальной шизофренией). Все участники принимали препараты, однако только половине из них назначили AVATAR-терапию. Другие пациенты, распределенные в контрольную группу случайным образом, были направлены на поддерживающее консультирование у психиатра.

В ходе AVATAR-терапии участники создали цифровое изображение лица, которому, по их мнению, принадлежал «голос». Во время ежедневных сеансов лечения, которые длились по 50 минут, пациенты находились в отдельной комнате перед монитором компьютера. В другом помещении был терапевт, который мог разговаривать с больными либо своим голосом, либо через «аватар». На первых сессиях врач говорил в точности то же самое, что участники слышали во время галлюцинаций, однако при этом он поощрял ответную реакцию пациентов. В дальнейшем «аватар» признавал наличие сильных сторон у человека. Всего терапия длилась полтора месяца.

Показано, что AVATAR-терапия привела к значительно большему уменьшению числа слуховых галлюцинаций, чем поддерживающее консультирование. При этом девять участников сообщили об исчезновении галлюцинаций на 12-й неделе лечения (семь в группе AVATAR-терапии и двое — при поддерживающем консультировании). На 24-й неделе таких пациентов стало 14 (восемь в опытной группе и шесть — в контрольной).

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