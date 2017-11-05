Наука и техника
 

Ученые научились справляться с навязчивыми мыслями

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Ученые Кембриджского университета обнаружили связь между навязчивыми мыслями, галлюцинациями и рядом других расстройств психики с пониженным уровнем в гиппокампе тормозного нейромедиатора — гамма–аминомасляной кислоты (ГАМК). Результаты научной работы опубликованы в журнале Nature Communications.

До этого момента уже было известно, что снижение активности гиппокампа, отвечающего за формирование эмоций, вызывает подобные состояния у пациентов, однако оставалось загадкой, как «подстегнуть» данную область мозга. «Магнитно-резонансная спектроскопия показала, что увеличение концентрации ГАМК в гиппокампе ведет к улучшению его работы», — пояснил профессор Майкл Андерсон.

Если данное исследование найдут подтверждение, то его применение в клинической практике поможет в лечении шизофрении, невроза навязчивых состояний, тревожного и посттравматического расстройств и депрессии.

В середине октября ученые из Рутгерского университета в США выяснили, как работа центральной нервной системы связана с ощущениями при женском оргазме. Для этого исследователи использовали функциональную магнитно-резонансную томографию, фискируя активность нейронов во время стимуляции гениталий.

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