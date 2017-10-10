На мини-мозге испытали психоделики

Ученые из Федерального университета Рио-де-Жанейро в Бразилии испытали действие психоделика 5-MeO-DMT на церебральный органоид — искусственно выращенный из человеческих стволовых клеток «мини-мозг». Выяснилось, что вещество меняет активность нескольких тысяч белков, усиливая образование связей между нейронами. Статья опубликована в журнале Scientific Reports.

Исследователи установили, что некоторые психоактивные вещества, которые содержатся, например, в отваре лианы Banisteriopsis caapi, оказывают противовоспалительный и тимолептический (снимают депрессивное состояние) эффект, а также могут применяться для борьбы с шизофренией и нейродегенеративными расстройствами. Использование таких соединений в медицинских целях ограничено из-за их нежелательных побочных эффектов, однако исследователи разрабатывают синтетические аналоги, которые не воздействуют на психику человека негативным образом. Для этого ученым необходимо понимать, как именно психоделики воздействуют на нейронные пути в центральной нервной системе.

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Церебральные органоиды применяются как модель развития человеческого мозга, а также используются для тестирования различных препаратов. Они представляют собой небольшие трехмерные структуры, сформированные нервными клетками, и аналогичны настоящему мозгу, находящемуся на раннем этапе своего развития.

Исследователи выяснили, какие белки начинают синтезироваться в органоидах в ответ на введение 5-MeO-DMT, который содержится в растениях и секрециях некоторых жаб. Для этого использовалась масс-спектрометрия, при которой тип молекулы определяется на основе отношения массы к заряду ионов, образованных при ионизации исследуемого вещества.

Оказалось, что психоделик влияет на скорость образования синапсов (связей между нейронами), в том числе усиливает активность белков, участвующих в формировании памяти и обучения. Кроме того, снизилась концентрация провоспалительных и разрушающих нейроны веществ.