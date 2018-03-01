Французы возродили культовый аксессуар начала нулевых

Dior снова начнет выпускать сумку-седло из жаккардового полотна с логотипом бренда, сообщает Independent.

На Неделе моды в Париже модный дом Christian Dior представил коллекцию осень/зима 2018, в которой было много вязаных моделей с яркой вышивкой и в стиле «лоскутного одеяла». Однако в центре внимания оказалось возвращение самой культовой сумки 2000-х.

Сумка-седло впервые была выпущена Dior в 1999 году под руководством Джона Гальяно и сразу же привлекла внимание знаменитостей, в том числе Пэрис Хилтон и героини «Секса в большом городе» Кэрри Брэдшоу. В то время аксессуар был доступен во множестве текстур — от джинсы до леопарда. Но его статус закрепило именно жаккардовое полотно с логотипом-паттерном.

Новую волну уже поддержали известные модели Белла Хадид, Кендалл Дженнер и Адвоа Абоа.

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В феврале итальянский дизайнер Марко де Винченцо, создатель бренда Marco De Vincenzo, совместно с ретейлером LuisaViaRoma выпустил лимитированную версию сумки Giummi в барочном стиле. Премьера сумки из красной натуральной кожи LVR Edition 16, украшенной стилизованным витым шнуром и кисточками, прошла во время показа дизайнера на Неделе моды в Милане.

Марко де Винченцо — итальянский дизайнер, уроженец Мессины, выпускник Европейского института дизайна. Дебютировал в доме Fendi, где работал над коллекцией аксессуаров под руководством Карла Лагерфельда и Сильвии Вентурини.

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