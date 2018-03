Итальянец сделал сумку в барочном стиле

Итальянский дизайнер Марко де Винченцо, создатель бренда Marco De Vincenzo, совместно с ретейлером LuisaViaRoma выпустил лимитированную версию сумки Giummi в барочном стиле, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Премьера сумки из красной натуральной кожи LVR Edition 16, украшенной стилизованным витым шнуром и кисточками, прошла во время показа дизайнера на Неделе Моды в Милане.

Фото: LuisaViaRoma 1 /6

Марко де Винченцо — итальянский дизайнер, уроженец Мессины, выпускник Европейского института дизайна. Дебютировал в дома Fendi, где работал над коллекцией аксессуаров под руководством Карла Лагерфельда и Сильвии Вентурини.

Материалы по теме Снежные забавы На чем сидят и катаются богатые бездельники

Первую линейку под собственным именем показал в январе 2009 года на Неделе высокой моды в Париже. Лауреат конкурса итальянской версии журнала Vogue Who is on Next.

LuisaViaRoma — итальянский ретейлер, торгующий одеждой и обувью люксовых и премиальных брендов. Основан во Флоренции в 1930 году, с 1999-го занимается интернет-коммерцией. На сайте компании представлены коллекции более 600 известных модных домов и молодых брендов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!