Итальянцы выпустили босоножки-змеи за 93 тысячи рублей

LuisaViaRoma

Итальянский интернет-ретейлер модной одежды, обуви и аксессуаров LuisaViaRoma представил капсульную коллекцию обуви, созданную в сотрудничестве с итальянским люксовым брендом Rene Caovilla. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщили в представительстве LuisaViaRoma.

Фото: LuisaViaRoma 1 /3

В коллекцию вошли босоножки Snake за 93 тысячи рублей и сапоги в байкерском стиле из черной кожи за 140 тысяч рублей. Обе модели украшены кристаллами Swarovski и доступны эксклюзивно на сайте LuisaViaRoma.

LuisaViaRoma — итальянский ретейлер, торгующий одеждой и обувью люксовых и премиальных брендов. Основан во Флоренции в 1930 году, с 1999-го занимается интернет-коммерцией. На сайте компании представлены коллекции более 600 известных модных домов и молодых брендов.