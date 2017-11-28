Альберта Ферретти предложила рождественские свитера для всей семьи

Итальянский дизайнерский бренд Alberta Ferretti выпустил лимитированную линию свитеров для онлайн-универмага LuisaViaRoma. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы универмага во вторник, 28 ноября.

В линию вошли мужская, женская и детская модели свитеров красного цвета из шерсти и кашемира с белой надписью Merry Christmas («Счастливого Рождества») на груди. Стоимость вещей составляет около 30 тысяч рублей за модель для взрослых и около 20 тысяч рублей за детскую модель.

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Ранее сообщалось, что пользователям онлайн-платформы Etsy предложили купить рождественский свитер с карманом для бутылки вина. Оранжевый трикотажный свитер-унисекс украшен аппликацией в виде снежинок и остролиста, а на груди имеется карман в виде красного рождественского носка, по размеру подходящий под бутылку вина. Цена свитера — 43,99 доллара.

Альберта Ферретти — итальянский модельер, основательница марок женской одежды и аксессуаров Alberta Ferretti (повседневная и вечерняя одежда класса люкс) и Philosophy di Alberta Ferretti (относительно демократичная линия для более молодых клиенток). Представляет свои коллекции на Неделе моды в Милане, штаб-квартира марки расположена в городе Каттолика близ Римини. Первый монобрендовый бутик марки в России Ферретти открыла в 2003 году. Среди поклонниц бренда — Джейн Фонда, Наоми Кэмпбелл, Изабель Фонтана.