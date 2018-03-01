Крупный пожар на трехпалубном теплоходе в Москве попал на видео

Трехпалубный прогулочный теплоход загорелся в Нагатинской пойме на Москве-реке. Площадь возгорания составляет примерно тысячу квадратных метров, передает в четверг, 1 марта, ТАСС. Видео публикует РЕН ТВ.

По словам источника агентства в экстренных службах, в баке корабля находится около семи тонн топлива.

Отмечается, что пламя задело линию электропередачи — произошло замыкание. По предварительным данным, людей на судне не было. На помощь прибыл корабль «Полковник Чернышев».

«Пятый канал» добавляет, что пожару присвоен третий ранг сложности. Очевидцы сообщили, что слышали взрыв.

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