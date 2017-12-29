В результате пожара в Нью-Йорке погибло 12 человек

Как минимум 12 человек погибли в результате пожара в Нью-Йорке, сообщил мэр города Билл Де Блазио, передает телеканал Fox News.

Пожар произошел в жилом доме в Бронксе. Власти города отмечают, что количество жертв может вырасти. По словам Де Блазио, четыре человека находятся в критическом состоянии.

Также известно, что в пожаре погиб годовалый ребенок. Самой старшей жертве огня 50 лет, сообщили власти. Мэр города Де Блазио заявил, что пожар является самым страшным за последние 25 лет.

Пожар начался в пятиэтажном жилом доме на 25 квартир около 19:00 по Нью-Йорку (03:00 мск). Пожарные прибыли на место в течение трех минут, в тушении пожара приняли участие более 150 человек.

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